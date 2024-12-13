Жительница Эстонии была поражена поведением попутчицы: «Почему она так поступила?»

Каждое путешествие на автобусе Lux Express начинается с приветствия, в котором просят перевести телефоны в бесшумный режим. Однако не упоминается, что нельзя говорить по телефону во время поездки.

В редакцию Elu24 обратилась женщина, ехавшая на автобусе Lux Express из Тарту в Таллинн. «Рядом со мной сидела молодая привлекательная девушка, которая сразу, как только села в автобус, начала разговаривать по телефону с мужчиной, который, по всей видимости, был ее любовником», - делится своим впечатлением женщина.

«Они разговаривали на английском. В разговоре звучали признания в любви, особенно от мужчины. Зачем обсуждать это так, чтобы слышали все?» - задается вопросом женщина, которая была удивлена тем, что личный разговор велся на громкой связи.

«О жизни этой девушки сидящие рядом узнали многое. В ходе поездки она также сделала один рабочий звонок, но уже без громкой связи. Это все равно отвлекало, она говорила так громко, будто в автобусе не было других людей».

Lux Express: иногда это происходит из-за невнимательности или незнания

Член правления Lux Express Ингмар Роос заявляет, что для компании очень важно, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно во время каждой поездки.

«Кроме громких объявлений в начале поездки, где мы просим поставить телефоны в бесшумный режим, мы также обращаем внимание на этикет использования телефонов в социальных сетях. Например, мы делимся юмористическими клипами в TikTok, которые напоминают, что важно учитывать других людей в общественных местах», - говорит он.

«Мы заметили, что иногда люди громко говорят по телефону или используют громкую связь, вероятно, из-за невнимательности или незнания, что окружающим это также хорошо слышно. Многие могут не осознавать, насколько такое поведение может быть отвлекающим для других. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие и при необходимости вежливо объяснить человеку ситуацию», - говорит Роос.

«Lux Express продолжит прилагать усилия, чтобы повысить осведомленность пассажиров о том, как поведение в общественных местах может повлиять на других», - добавляет он.