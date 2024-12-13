В России требуют признать Санта-Клауса иностранным агентом

Руководитель проекта по борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в России Виталий Бородин отправил письмо генеральному прокурору России, в котором попросил признать культового рождественского персонажа иностранным агентом из-за его «популярности в недружественных странах», которые, по его словам, используют его образ для «подрыва традиционных рождественских ценностей», сообщает Newsweek со ссылкой на Meduza.