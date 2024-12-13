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В России требуют признать Санта-Клауса иностранным агентом

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Президент России Владимир Путин и Дед Мороз 7 января 2008 года в Вологде, Великий Устюг, который находится в 650 километрах к северу от Москвы.
Президент России Владимир Путин и Дед Мороз 7 января 2008 года в Вологде, Великий Устюг, который находится в 650 километрах к северу от Москвы. Фото: REUTERS/Misha Japaridze/Pool/File Photo/Scanpix

По данным российского издания Meduza, проправительственный активист требует, чтобы Санта-Клауса признали в России иностранным агентом.

Руководитель проекта по борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в России Виталий Бородин отправил письмо генеральному прокурору России, в котором попросил признать культового рождественского персонажа иностранным агентом из-за его «популярности в недружественных странах», которые, по его словам, используют его образ для «подрыва традиционных рождественских ценностей», сообщает Newsweek со ссылкой на Meduza.

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