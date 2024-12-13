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ВИДЕО Смотрите, что ждет гостей на крупнейшем рождественском празднике Эстонии

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Фото статьи
Фото: Pilt videost

«Мы смогли распродать билеты на оба дня», - отметил руководитель мероприятий Unibet Arena Сийм Сирельпуу, ссылаясь на популярность рождественского гала для компаний. Уже сегодня вечером в Unibet Arena соберутся более двух тысяч гостей!

Сирельпуу рассказал, что рождественский гала-вечер, который проводится уже в десятый раз, изначально был создан для малого бизнеса с численностью сотрудников от 6 до 12 или 24 человек, чтобы и у них была возможность отпраздновать Рождество.

«Это довольно затратно, но сюда люди приходят уже нарядные, и здесь есть все необходимое», - отметил Сийм Сирельпуу, упомянув хорошую еду, напитки и развлечения.

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