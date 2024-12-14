С помощью этих эффективных советов вы можете избавиться от жира на животе, просто гуляя

Ниже представлены эффективные советы, как сжигать висцеральный жир с помощью ходьбы. Ходьба - это простая активность, которую можно выполнять почти везде. Она особенно полезна для тех, кто только начинает прививать себе привычку к движению. Кроме того, ходьба прекрасно дополняет силовые тренировки и здоровое питание, которые также играют важную роль в избавлении от лишнего жира.

Ходите в гору

При ходьбе в гору тело напрягается сильнее, больше работают мышцы бедер, а жир сжигается активнее. Начать легко: обуйте удобную обувь, найдите ближайший склон или холм и ходите вверх-вниз. Повторяйте это несколько раз.

Увеличивайте темп

Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигает ваше тело. Если вы привыкли к размеренным прогулкам, попробуйте делать более быстрые и энергичные шаги.

Поставьте себе цель

Измерьте, сколько времени уходит на прохождение вашего привычного маршрута, и постепенно сокращайте это время. Новичкам можно чередовать короткие быстрые участки с более спокойным шагом, чтобы развить выносливость.

Используйте утяжелители

Для дополнительной нагрузки возьмите с собой гантели весом около одного килограмма. Они заставят тело работать интенсивнее. Можно также выполнять простые упражнения для верхней части тела, например, поднимать руки с гантелями в стороны или вверх.

Выполняйте упражнения с собственным весом

Разнообразьте свою тренировку, выполняя упражнения с собственным весом во время прогулки. Приседания, выпады, отжимания и планка - отличные способы сжигать калории и избавляться от жира. Эти упражнения не только эффективны, но и легко вписываются в любую прогулку, советует EatThis.