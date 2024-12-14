Потеря жира на животе - довольно распространенная цель, связанная с улучшением фигуры и здоровья. Для ее достижения важно обратить внимание на висцеральный жир, который окружает органы брюшной полости. Его избыток может быть опасным для здоровья. Хорошая новость заключается в том, что висцеральный жир легче убрать, чем подкожный. Один из эффективных способов справиться с этим - регулярные кардиотренировки, пишет Naine.
С помощью этих эффективных советов вы можете избавиться от жира на животе, просто гуляя
Ниже представлены эффективные советы, как сжигать висцеральный жир с помощью ходьбы. Ходьба - это простая активность, которую можно выполнять почти везде. Она особенно полезна для тех, кто только начинает прививать себе привычку к движению. Кроме того, ходьба прекрасно дополняет силовые тренировки и здоровое питание, которые также играют важную роль в избавлении от лишнего жира.
Ходите в гору
При ходьбе в гору тело напрягается сильнее, больше работают мышцы бедер, а жир сжигается активнее. Начать легко: обуйте удобную обувь, найдите ближайший склон или холм и ходите вверх-вниз. Повторяйте это несколько раз.
Увеличивайте темп
Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигает ваше тело. Если вы привыкли к размеренным прогулкам, попробуйте делать более быстрые и энергичные шаги.
Поставьте себе цель
Измерьте, сколько времени уходит на прохождение вашего привычного маршрута, и постепенно сокращайте это время. Новичкам можно чередовать короткие быстрые участки с более спокойным шагом, чтобы развить выносливость.
Используйте утяжелители
Для дополнительной нагрузки возьмите с собой гантели весом около одного килограмма. Они заставят тело работать интенсивнее. Можно также выполнять простые упражнения для верхней части тела, например, поднимать руки с гантелями в стороны или вверх.
Выполняйте упражнения с собственным весом
Разнообразьте свою тренировку, выполняя упражнения с собственным весом во время прогулки. Приседания, выпады, отжимания и планка - отличные способы сжигать калории и избавляться от жира. Эти упражнения не только эффективны, но и легко вписываются в любую прогулку, советует EatThis.