ГРАФИК Какие имена для новорожденных стали самыми популярными в Эстонии в ноябре?

В ноябре было зарегистрировано 13 пар близнецов: 5 пар мальчиков, 3 пары девочек и 5 смешанных пар. В Таллинне было зарегистрировано 243 рождения, в Харьюмаа - 105, на Хийумаа - 6, в Ида-Вирумаа - 42, в Йыгевамаа - 19, в Ярвамаа - 5, в Ляэнемаа - 13, в Ляэне-Вирумаа - 25, в Пыльвамаа - 16, в Пярнумаа - 37, в Рапламаа - 23, на Сааремаа - 17, в Тартумаа - 107, в Валгамаа - 19, в Вильяндимаа - 35 и в Вырумаа - 15.

В ноябре самыми популярными именами для девочек были Саския (6) и София (5). Мальчикам чаще всего давали имена Марк (7), Оливер (6), а также Давид, Хуго, Лев и Леон (по 5).

В ноябре было заключено 315 браков, из которых 17 у нотариусов и 8 у священников. Развелись 232 пары. В ноябре прошлого года было заключено 325 браков, а расторгнуто - 218.

В ноябре была зарегистрирована 1321 смерть, в прошлом году за тот же период - 1354.

Новое имя получили 180 человек, из которых 38 сменили имя, 126 - фамилию, а 16 - как имя, так и фамилию. Имя сменили 126 женщин и 54 мужчины. В прошлом году на этот период новые имена получили 187 человек.