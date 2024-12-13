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ГРАФИК Какие имена для новорожденных стали самыми популярными в Эстонии в ноябре?

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

По данным отдела записи актов гражданского состояния Министерства внутренних дел, в ноябре в Эстонии было зарегистрировано 727 рождений. Из них 341 девочка и 386 мальчиков. В ноябре прошлого года было зарегистрировано 843 рождения.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti novembris Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 727 sündi. Sündis 341 tüdrukut ja 386 poissi. Möödunud aasta novembris registreeriti 843 sündi.

В ноябре было зарегистрировано 13 пар близнецов: 5 пар мальчиков, 3 пары девочек и 5 смешанных пар. В Таллинне было зарегистрировано 243 рождения, в Харьюмаа - 105, на Хийумаа - 6, в Ида-Вирумаа - 42, в Йыгевамаа - 19, в Ярвамаа - 5, в Ляэнемаа - 13, в Ляэне-Вирумаа - 25, в Пыльвамаа - 16, в Пярнумаа - 37, в Рапламаа - 23, на Сааремаа - 17, в Тартумаа - 107, в Валгамаа - 19, в Вильяндимаа - 35 и в Вырумаа - 15.

В ноябре самыми популярными именами для девочек были Саския (6) и София (5). Мальчикам чаще всего давали имена Марк (7), Оливер (6), а также Давид, Хуго, Лев и Леон (по 5).

В ноябре было заключено 315 браков, из которых 17 у нотариусов и 8 у священников. Развелись 232 пары. В ноябре прошлого года было заключено 325 браков, а расторгнуто - 218.

В ноябре была зарегистрирована 1321 смерть, в прошлом году за тот же период - 1354.

Новое имя получили 180 человек, из которых 38 сменили имя, 126 - фамилию, а 16 - как имя, так и фамилию. Имя сменили 126 женщин и 54 мужчины. В прошлом году на этот период новые имена получили 187 человек.

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