Кейт Миддлтон может стать королевой гораздо раньше, чем планировалось

А вот монарх больничный не брал, но, как поговаривают, все еще продолжает лечение. В связи с этим, говорит королевский биограф Салли Беделл Смит изданию People, план на передачу трона может поменяться: Кейт и ее супруг принц Уильям, по словам эксперта, могут занять престол раньше.​

Монарх, добавила она, выполняет свои обязанности, но ему пришлось во многом себя ограничить. Его наследник с супругой взяли на себя гораздо больше, чем должны были, - и это, считает биограф, время их подготовки к трону.

Инсайдер добавил, что семейство рассматривает болезни членов семьи как звоночек, что пора торопиться. «Перед бурей всегда есть ощущение спокойствия, - отметил источник. - Здоровье Кейт было в приоритете, но также позволило каждому члену семьи сделать шаг назад и понять, что важно сейчас».