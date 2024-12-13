Ольга Потёмкина в студии Limon LIVE представила прогноз для каждого знака Зодиака. Астролог убеждена, что 2025 год будет особенным.
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! ⟩ Астролог Ольга Потёмкина предупредила жителей Эстонии о сложной весне 2025 года и дала советы знакам Зодиака
Готовит ли 2025 год нам новые испытания, или наоборот, станет временем радости и покоя? Таллиннский астролог с тридцатилетним стажем, Ольга Потёмкина, рассказала в студии Limon LIVE, что нас ожидает в ближайшем будущем.
«Две очень крупные, серьезные планеты меняют сферу своей активности», - объясняет астролог и предупреждает, что влияние этих изменений станет ощутимым в течение 2025 года. Более того, последствия этих перестановок будут сказываться еще несколько десятилетий.
Эти астрологические события изменят узор жизни как в мировом масштабе, так и в нашей стране. «У Эстонии в 2025 году есть определенные преимущества по сравнению с другими странами. Эстония находится под знаком Козерога, а у этого знака заложен большой внутренний потенциал», - говорит Потёмкина.
Звезды, к сожалению, не обещают резкого экономического роста.
«Тем не менее, в Эстонии высока вероятность, что появятся новые предприятия. Некоторые из них, возможно, будут засекречены. Основное строительство может начаться во второй половине года, - говорит астролог. - Это создаст новые рабочие места, обеспечит круговорот денег и простимулирует экономику».
Согласно прогнозу Ольги Потёмкиной, 2025 год можно разделить на две части. До лета следует ожидать множество сложных событий, позже ситуация начнет выправляться. Ключевые изменения года произойдут весной, в частности, из-за коридора затмений, который случится в марте 2025 года. Весна станет тяжелым испытанием как для всего мира, так и для нашей страны.
«В это время Эстония столкнется со сложными переговорами как с партнерами, так и с противниками. На политической арене наша страна проявит много усилий. Однако основная работа ляжет на плечи правительства, а гражданам останется либо поддержать эти действия, либо выдвинуть свои предложения, куда двигаться дальше», - говорит Потёмкина.
Астролог предупреждает, что к концу весны 2025 года в Эстонии возможен правительственный кризис. На мировом уровне в первой половине года может обостриться военная ситуация. «Причем, не только в Украине, но и в других регионах, где есть нестабильность, - говорит Потёмкина. - Увы, сказать, что война закончится в 2025 году - нельзя».
Несмотря на мрачную весну, которую нам предстоит пережить, Ольга Потемкина с радостью добавляет розовых красок в свой прогноз. Юпитер войдет в знак Рака, а это усилит акцент на семейных ценностях. Отдохнуть и выдохнуть летом удастся, несмотря на сложную обстановку в мире.
Переход Плутона в знак Водолея добавляет мировых вызовов. «Всевозможные союзы, которые давно существуют и накопили противоречия, вероятно, исчезнут. На их место придут новые», - говорит Ольга Потемкина и рассказывает, как по звездам будет складываться судьба Евросоюза.
«Трансформация неизбежна, но мы, безусловно, справимся», - убеждена астролог.
В студии Limon LIVE Ольга Потёмкина также дала советы каждому знаку Зодиака на 2025 год (смотрите на видео, начиная с 15-й минуты). В своем прогнозе она рассказала, каким будет начало президентства Дональда Трампа, что ожидает Украину и другие горячие точки.
Подробный прогноз на 2025 год смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!