КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! Астролог Ольга Потёмкина предупредила жителей Эстонии о сложной весне 2025 года и дала советы знакам Зодиака

«В это время Эстония столкнется со сложными переговорами как с партнерами, так и с противниками. На политической арене наша страна проявит много усилий. Однако основная работа ляжет на плечи правительства, а гражданам останется либо поддержать эти действия, либо выдвинуть свои предложения, куда двигаться дальше», - говорит Потёмкина.

Астролог Ольга Потёмкина: летом сможем выдохнуть! Фото: Martin Pedaja

Астролог предупреждает, что к концу весны 2025 года в Эстонии возможен правительственный кризис. На мировом уровне в первой половине года может обостриться военная ситуация. «Причем, не только в Украине, но и в других регионах, где есть нестабильность, - говорит Потёмкина. - Увы, сказать, что война закончится в 2025 году - нельзя».

Астролог Ольга Потёмкина в студии Limon LIVE. Фото: Martin Pedaja

Несмотря на мрачную весну, которую нам предстоит пережить, Ольга Потемкина с радостью добавляет розовых красок в свой прогноз. Юпитер войдет в знак Рака, а это усилит акцент на семейных ценностях. Отдохнуть и выдохнуть летом удастся, несмотря на сложную обстановку в мире.

Ольга Потёмкина в студии Limon LIVE: Львам - успех, Весам - любовь, Стрельцам - переезд. Фото: Martin Pedaja

Переход Плутона в знак Водолея добавляет мировых вызовов. «Всевозможные союзы, которые давно существуют и накопили противоречия, вероятно, исчезнут. На их место придут новые», - говорит Ольга Потемкина и рассказывает, как по звездам будет складываться судьба Евросоюза.

«Трансформация неизбежна, но мы, безусловно, справимся», - убеждена астролог.

В студии Limon LIVE Ольга Потёмкина также дала советы каждому знаку Зодиака на 2025 год (смотрите на видео, начиная с 15-й минуты). В своем прогнозе она рассказала, каким будет начало президентства Дональда Трампа, что ожидает Украину и другие горячие точки.

Подробный прогноз на 2025 год смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!

Астролог Ольга Потёмкина и ведущая Светлана Карабут. Фото: Martin Pedaja

Limon Live. Фото: Martin Pedaja