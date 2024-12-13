Евровидение-2025: участие в конкурсе примет наибольшее количество стран за последние три года

Организаторы отметили, что это наибольшее количество участников, начиная с 2022 года.

В Евровидении-2024 принимали участие 37 стран – в следующем году к конкурсантам присоединится участник из Черногории. Для них это станет 13-м участием в этом конкурсе.​

Евровидение-2025 состоится в Базеле – третьем по численности населения городе Швейцарии. Гранд-финал конкурса будет проведен на арене St. Jakobshalle 17 мая, а полуфиналы пройдут 13-го и 15 мая. Первым о своем участии в конкурсе заявил Кипр. Страну будет представлять певец Тео Эван.​