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Евровидение-2025: участие в конкурсе примет наибольшее количество стран за последние три года

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Евровидение-2025.
Евровидение-2025. Фото: Shutterstock

В Евровидении-2025 примут участие конкурсанты из 38 стран. Об этом 12 декабря сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU), пишет Гордон.​

Организаторы отметили, что это наибольшее количество участников, начиная с 2022 года.

В Евровидении-2024 принимали участие 37 стран – в следующем году к конкурсантам присоединится участник из Черногории. Для них это станет 13-м участием в этом конкурсе.​

Евровидение-2025 состоится в Базелетретьем по численности населения городе Швейцарии. Гранд-финал конкурса будет проведен на арене St. Jakobshalle 17 мая, а полуфиналы пройдут 13-го и 15 мая. Первым о своем участии в конкурсе заявил Кипр. Страну будет представлять певец Тео Эван.​

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