Как принц Уильям отреагировал на свой портрет, сделанный маленьким мальчиком?

По прибытии в Балфорд принца Уэльского на военной базе тепло встретили солдаты 1-го батальона Мерсийского полка и члены их семей.

Во время визита Уильям наткнулся на рисунок 10-летнего Карсона Хейгуэя с изображением самого принца. Причем не с короной на голове, а с внушительной бородой и совсем редкими волосами. Как отреагировал принц?

Фото: Reuters/ScanPix

Найдя портрет очень забавным, он взял его, предположительно, намереваясь позже показать своей семье.

Фото: AFP/SCANPIX

На праздничном вечере Уильям много болтал с детьми и получил множество поздравительных открыток и даже шапку Санты для своих троих детей: 11-летнего принца Джорджа, девятилетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Луи.

Очаровательное и позитивное мероприятие в преддверии Рождества!