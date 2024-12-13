Инсайдер рассказал о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

На этой неделе близкий к принцессе источник сообщил, что Кейт Миддлтон в данный период, что вполне объяснимо и оправданно, сосредоточена на своем восстановлении и семье. Хотя, по словам источника, Кейт далеко не полностью выздоровела, бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II обнадеживает: «Каждый раз, когда мы видим Кейт, она выглядит все лучше и лучше».

Публичные появления будущей королевы показывают, что она постепенно и медленно возвращается к работе и своему обычному ритму. В этом году она появлялась на публике всего несколько раз, и, вероятно, в следующем году она также не будет работать с прежней интенсивностью.

«Скорее всего, она продолжит тщательно дозировать частоту своих появлений, и люди не должны осуждать ее за то, что она будет работать меньше в следующем году», - сказала королевский биограф Салли Беделл Смит. «Важно, что она движется в сторону выздоровления. Она делает то, что может, и занимается тем, что ей приносит радость».

Андерсон добавляет: «Она член королевской семьи, но при этом она женщина, мать и дочь. Не ожидайте от нее слишком многого - она такой же человек из плоти и крови, который переживает нечто трудное и ужасное».