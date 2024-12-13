Трудолюбивая Вирве вырастила двух сыновей, у одного из которых есть особые потребности. Но оказалось, что ей предстоит вырастить и третьего ребенка - внучку по имени Элийзе. «Я воспринимаю ее скорее как свою дочь... Хотя я ее и не рожала, все остальное как будто я - ее мать», - рассказывает женщина в передаче «Желание сердца» (Südamesoov).
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«ЖЕЛАНИЕ СЕРДЦА» ⟩ Вирве, которой пришлось растить внучку: мать оставила малышку на восемь часов одну дома
Программа «Желание сердца» отправилась в гости к Вирве, которая живет в Ярвамаа и вынуждена справляться с жизненными трудностями. Сильной женщине пришлось взять на себя большую ответственность ради других. Хотя оба ее сына уже взрослые, старший сын Свен все еще живет с матерью.