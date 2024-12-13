«ЖЕЛАНИЕ СЕРДЦА» Вирве, которой пришлось растить внучку: мать оставила малышку на восемь часов одну дома

Программа «Желание сердца» отправилась в гости к Вирве , которая живет в Ярвамаа и вынуждена справляться с жизненными трудностями. Сильной женщине пришлось взять на себя большую ответственность ради других. Хотя оба ее сына уже взрослые, старший сын Свен все еще живет с матерью.

Вирве также является опекуном десятилетней дочери Свена, Элийзе, и несет ответственность за внучку. «Мой старший сын - молодой человек с недостатками интеллектуального развития, он учился в Тондийской школе, а после завершения основной школы в Вана-Вигала он начал встречаться со своей бывшей одноклассницей. Молодые люди влюбились, и на свет появилась Элийзе», - вспоминает Вирве, добавляя, что Элийзе - разговорчивый, смелый и очень энергичный ребенок. «Я воспринимаю ее скорее как свою дочь... Хотя я ее и не рожала, все остальное как будто я - ее мать».