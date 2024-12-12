НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЗРЕЛИЩЕ Жителей Таллинна ждет ежегодный масштабный фейерверк в канун Нового года

Этот ежегодный масштабный и бесплатный фейерверк уже стал традиционным, поскольку проводится уже восьмой год подряд! Только представьте себе - восемь лет!

Профессионалы своего дела, Антон Бабенко и Дмитрий Маковий, предупреждают:

1. Приходите пораньше, например до 19:00. Тогда вы сможете найти удобное место для парковки своего автомобиля, а также выбрать хорошее место для просмотра шоу!

2. Важно соблюдать правила безопасности: переходить дорогу только в отведенных для этого местах, вести себя уважительно и вежливо. Мы также рекомендуем приезжать в парк на общественным транспортом, чтобы не беспокоиться о парковочном месте.

Фото: Tulepood.ee

Молодые люди настоящие фанаты своего дела и имеют обширный, многолетний опыт использования разной продукции, поскольку являются профессионалами с международным опытом и лицензированными пиротехническими изделиями в нескольких странах. Антон с Дмитрием два раза ездили в Китай на фабрики по производству фейерверков, где своими глазами увидели весь процесс создания от и до! Им удалось обзавестись друзьями в этой сфере по всему миру и поучаствовать в командной работе на чемпионате фейерверков от Эстонии в Хорватии. Антон ездил туда в составе команды Pyrocom, которая заняла первое место. А Дмитрий годом позже участвовал в фейерверке на дне независимости Узбекистана, а также в этом 2024 году на фестивале фейерверков в Мексике.

Антон и Дмитрий заметили, что интерес к фейерверкам и салютам с каждым годом только растет.



«В этом году люди стали готовиться и покупать фейерверки заранее, а некоторые приходят в магазин по несколько раз в течение декабря, чтобы не тратить всю сумму сразу», - комментирует Антон.

Обычно покупают фейерверки в среднем от 50-100 евро. Бывают, конечно, и истинные фанаты, которые готовы потратить на пиротехнику в разы больше.

Также к положительным новостям можно отнести то, что цены на пиротехнику не изменились, а даже на какие-то товары стали немного дешевле. «Это основной фактор, который влияет на продажи. Наша цель - гарантия того, что фейерверки останутся доступны каждому!» - говорят они.​