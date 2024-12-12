РОСКОШНАЯ ГАЛЕРЕЯ Эстонские звезды устроили бой подушками на торжественном мероприятии Babor

В уютной и роскошной атмосфере отеля Telegraaf, расположенного в Старом городе Таллина, прошла вечеринка, где гостей встречал модельер Кирилл Сафонов. Он подготовил для всех прибывающих халаты, созданные специально для этого вечера. Веселый и насыщенный смехом вечер включал в себя уход за руками, изысканные закуски и бьюти-советы.

По словам руководителя Babor Spa Eesti Эвелин Айномяэ, новая линейка - это не только наслаждение ароматами, но и премиальный уход за телом. «Это чрезвычайно чистые и качественные средства, заботящиеся о коже и в которых нет синтетических добавок», - отмечает она.

На вечеринку, которая завершилась боем подушек, пришло огромное количество известных личностей: супермодель Кармен Педару, стилист и телеведущий Женя Фокин, визажист Катрин Сангла, шеф-повар и судья шоу MasterChef Eesti Имре Козе, певица Мерлин Уускюла, модный эксперт Мейси Вольт и многие другие.

Смотрите галерею, чтобы узнать, кто еще был на вечеринке и что на ней происходило!