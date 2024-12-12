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Жительница Эстонии, поспешившая на помощь пожилой женщине, упавшей возле остановки: «В такой момент нет времени думать»

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Автобусная остановка в Хаапсалу.
Автобусная остановка в Хаапсалу. Фото: Erakogu

«Я крикнула водителю, чтобы он остановился, и сразу же выбежала из автобуса», - рассказывает жительница Хаапсалу Рита о том, как она, не раздумывая ни секунды, бросилась на помощь пожилой женщине, упавшей возле автобусной остановки. 

«Сегодня в 11:06 я ехала с Вееторна на городском автобусе №2 домой. На остановке Раннароотси вышли пассажиры, и в автобусе осталось трое человек, включая водителя. Совершенно случайно я повернула голову в сторону окна и увидела, как человек, выйдя из автобуса, поскользнулся и упал. Я крикнула водителю, чтобы он остановился, и сразу же выбежала из автобуса», - делится Рита в соцсетях шокирующей историей, случившейся сегодня до полудня.

По словам Риты, пожилая женщина упала лицом на лед: она ударилась головой по металлической конструкции автобусной остановки, а правая рука лежала в неестественном положении. «Кровь хлестала, ой, как сильно. Она мне отвечала - сознание не потеряла, но двигаться не могла», - отмечает Рита, которая тут же позвонила в Центр тревоги и попросила немедленно прислать помощь.

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