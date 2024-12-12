Жительница Эстонии, поспешившая на помощь пожилой женщине, упавшей возле остановки: «В такой момент нет времени думать»

«Сегодня в 11:06 я ехала с Вееторна на городском автобусе №2 домой. На остановке Раннароотси вышли пассажиры, и в автобусе осталось трое человек, включая водителя. Совершенно случайно я повернула голову в сторону окна и увидела, как человек, выйдя из автобуса, поскользнулся и упал. Я крикнула водителю, чтобы он остановился, и сразу же выбежала из автобуса», - делится Рита в соцсетях шокирующей историей, случившейся сегодня до полудня.