В возрасте 37 лет умер известный актер: «Сердце разрывается»​

Причину смерти пока не сообщают, но известно, что в последние месяцы Хосе де ла Торре боролся с тяжелой болезнью, о чем сам рассказывал своим поклонникам. Однако официально актер не называл своего диагноза.

Актриса Луиза Мартин подтвердила смерть коллеги и отметила, что болезненно переживает произошедшее.

«Мое сердце разрывается от мысли, что я больше никогда не услышу твой голос, но я буду продолжать говорить с тобой. Бесконечно люблю тебя, Хосе», - написала актриса в Instagram.

К слову, летом мужчина ушел из актерства и не появлялся в публичных местах.

Что известно о Хосе де ла Торре

Хосе де ла Торре родился в испанской провинции Кордова. С детства увлекался кино. Позже окончил высшую школу сценических искусств в Испании и начал работать.

Первая роль Хосе была в музыкальном клипе артистки Нены Даконте. Потом Торре начал заниматься модельным бизнесом и снимался в рекламах ювелирных брендов и кино.

Узнаваемость ему принесла роль Ивана в сериале «Стриптизер». Кинолента выходила с 2019 по 2021 на Netflix. Также Хосе играл в триллере «Визави», драме «Служить и защищать» и во многих других испанских сериалах.