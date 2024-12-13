ФОТО Сравниваем цены секонд-хенда и гламурного эстонского бренда: как украсить дом стильно с ограниченным бюджетом

Если кто-то, чтобы украсить дом или елку, достает старые украшения, то некоторые отправляются в магазины на поиски новых. Цены на гирлянды, елочные игрушки и рождественские украшения в магазинах с товарами для дома могут достигать нескольких десятков евро, а то и больше. Но выход есть - идем в секонд-хенд!

Магазинов, где продаются бывшие в употреблении товары, в Таллинне огромное количество. Мы для своего эксперимента выбрали один из магазинов на рынке Балтийского вокзала. На отдел с рождественскими украшениями натыкаешься сразу, как только входишь в магазин.

Здесь есть разнообразные керамические гномики, фигурки Санта-Клауса, елочные украшения, сервиз с рождественскими мотивами и многое другое. Радует не только большой выбор, но и цена.

Смотрите галерею!

Так, например, маленькие керамические фигурки Санта-Клауса стоят от 1,50 до 3,50 евро. На одной фигурке видно, что облезла краска. Сразу начинаешь думать, кому раньше мог принадлежать этот главный волшебник и какая у него история. Санта-Клаусы размером побольше стоят чуть дороже - 2,50 евро. Фарфоровые ангелы обойдутся вам в 1,20 евро, а Санта-Клаус с санями - в 3,70. Елочное украшение в виде ангела с колокольчиком стоит 2,50 евро, а цены на гирлянды в виде свечей варьируются от 3 до 7 евро.