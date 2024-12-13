В период праздников сложно похвастаться кошельком, который трещит по швам: большая часть денег уходит на подарки близким, а другая - на рождественские украшения для дома или елки. Портал Limon.ee нашел способ сэкономить деньги, но при этом стильно украсить свое жилье.
ФОТО ⟩ Сравниваем цены секонд-хенда и гламурного эстонского бренда: как украсить дом стильно с ограниченным бюджетом
Если кто-то, чтобы украсить дом или елку, достает старые украшения, то некоторые отправляются в магазины на поиски новых. Цены на гирлянды, елочные игрушки и рождественские украшения в магазинах с товарами для дома могут достигать нескольких десятков евро, а то и больше. Но выход есть - идем в секонд-хенд!
Магазинов, где продаются бывшие в употреблении товары, в Таллинне огромное количество. Мы для своего эксперимента выбрали один из магазинов на рынке Балтийского вокзала. На отдел с рождественскими украшениями натыкаешься сразу, как только входишь в магазин.
Здесь есть разнообразные керамические гномики, фигурки Санта-Клауса, елочные украшения, сервиз с рождественскими мотивами и многое другое. Радует не только большой выбор, но и цена.
Смотрите галерею!
Так, например, маленькие керамические фигурки Санта-Клауса стоят от 1,50 до 3,50 евро. На одной фигурке видно, что облезла краска. Сразу начинаешь думать, кому раньше мог принадлежать этот главный волшебник и какая у него история. Санта-Клаусы размером побольше стоят чуть дороже - 2,50 евро. Фарфоровые ангелы обойдутся вам в 1,20 евро, а Санта-Клаус с санями - в 3,70. Елочное украшение в виде ангела с колокольчиком стоит 2,50 евро, а цены на гирлянды в виде свечей варьируются от 3 до 7 евро.
Получается, купив в секонд-хенде несколько рождественских украшений, можно потратить около 15 евро и даже меньше. А во сколько бы нам обошлись, например, стильные украшения от популярного бренда SHISHI?
Поскольку в их магазине сейчас действует 50-процентная скидка, там можно найти елочные шары, цена которых начинается от евро за штуку. Есть также набор маленьких елочных шаров, который со скидкой стоит 5 евро. Цены на гирлянды варьируются от 4 до 8 евро, а если вас интересуют именно электрические, то на них цены от 5 до 7 евро, учитывая скидку. Рождественские украшения в виде маленьких елок, венков и декоративных шишек стоят от 2 до 150 евро.
Выходит, что несколько украшений от известного бренда обойдутся вам как минимум в 30 евро - в два раза дороже, чем в секонд-хенде.
Украсить дом дешево и стильно - возможно! Каждый может сделать выбор, исходя из своих предпочтений и финансов.