Король Карл III дал важный совет принцу Уильяму

Королевский эксперт и писатель Ингрид Сьюард заявил, что монарх призвал наследника не повторять его ошибки в браке и уделять больше времени своей семье.

«Он сказал: «Послушай, Уильям, нет ничего важнее твоей семьи. Не совершай тех ошибок, которые совершил я. Я просто исполнял свой долг. Я пренебрег своим браком, и посмотри, что произошло», - процитировал Карла III эксперт.

22 марта жена принца Уильяма рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса Уэльская заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия. Недавно появилась информация, что принц Уильям беспокоится из-за состояния здоровья жены после химиотерапии.

Ранее Кейт Миддлтон призналась, что рак стал неожиданностью.