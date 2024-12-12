ТАНЦЫ ДО УТРА В центре Таллинна пройдет легендарная вечеринка

Организаторы вечеринки приглашают всех жителей столицы окунуться в безудержный мир эпатажа и ритмичной музыки.

«Никогда еще музыка не была такой зажигательной, платья такими блестящими, а танцы такими безумными!» - отмечают организаторы MARUSSIA (black edition).

В программе вечера сет от диджея Flash One и выступление специального гостя - Ilona Charó​. На сцене будут танцоры, которые помогут публике раскрепоститься. На вечеринке действует дресс-код: черный и стильный!

​Мероприятие начинается в 23:00 и будет длиться до самого утра.

Дополнительную информацию ищите ЗДЕСЬ!