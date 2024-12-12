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ТАНЦЫ ДО УТРА В центре Таллинна пройдет легендарная вечеринка

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Вечеринка MARUSSIA (black edition).
Вечеринка MARUSSIA (black edition). Фото: Пресс-фото

В следующую пятницу, 20 декабря, в самом сердце Таллинна, в экзотическом заведении Mere Resto, пройдет легендарная вечеринка MARUSSIA (black edition).

Организаторы вечеринки приглашают всех жителей столицы окунуться в безудержный мир эпатажа и ритмичной музыки

«Никогда еще музыка не была такой зажигательной, платья такими блестящими, а танцы такими безумными!» - отмечают организаторы MARUSSIA (black edition).

В программе вечера сет от диджея Flash One и выступление специального гостя - Ilona Charó​. На сцене будут танцоры, которые помогут публике раскрепоститься. На вечеринке действует дресс-код: черный и стильный!

Мероприятие начинается в 23:00 и будет длиться до самого утра.

Дополнительную информацию ищите ЗДЕСЬ!

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