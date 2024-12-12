В следующую пятницу, 20 декабря, в самом сердце Таллинна, в экзотическом заведении Mere Resto, пройдет легендарная вечеринка MARUSSIA (black edition).
ТАНЦЫ ДО УТРА ⟩ В центре Таллинна пройдет легендарная вечеринка
Организаторы вечеринки приглашают всех жителей столицы окунуться в безудержный мир эпатажа и ритмичной музыки.
«Никогда еще музыка не была такой зажигательной, платья такими блестящими, а танцы такими безумными!» - отмечают организаторы MARUSSIA (black edition).
В программе вечера сет от диджея Flash One и выступление специального гостя - Ilona Charó. На сцене будут танцоры, которые помогут публике раскрепоститься. На вечеринке действует дресс-код: черный и стильный!
Мероприятие начинается в 23:00 и будет длиться до самого утра.
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