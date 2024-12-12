УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители столицы о новом маршруте трамвая №2: «Быстрее дойти пешком»

Константин работает в Таллинне гидом и признался, что решил прокатиться на трамвае №2 ради интереса: «Я должен знать, что у нас в городе происходит. Я специально сел на Лайкмаа и сделал вот эту петлю».

Он отмечает, что все же не совсем понимает, зачем нужны были изменения в маршруте «двойки». «Удобство для того, чтобы добраться до порта? Я сомневаюсь, что это очень удобно. Если ехать из центра, точнее добираться до Д-терминала - быстрее дойти пешком. - говорит Константин. - Если это для того, чтобы туристы могли ехать на трамвае в летний сезон в порт круизных судов, то они на трамвае не ездят. Потому что вот он, Старый город, а вот он, порт. Туристы ходят пешком...»

Дорога от остановки Лайкмаа до Суур-Раннавярав заняла у столичного гида четыре минуты.

«Практически ничего не изменилось с учетом того, что трамвай просто заворачивает к порту, и все», - делится своим мнением по поводу нового маршрута трамвая Тимофей. Он также отметил, что на объезд новых остановок «двойка» не тратит много времени: «На самом деле уходит практически такое же время. Разница буквально две-три минуты».

Анна и Галина сели на трамвай №2 возле торгового центра Nautica. «Если, скажем, следующая локация, где-то в том районе - вполне подходит», - подчеркивает Анна удобство нового маршрута. Галина соглашается с подругой: «Да, конечно, удобно. Всегда все новое - хорошо».

«Ну опять же, если людям нужно в А или Д-терминал попасть - конечно, удобнее проехать на трамвае», - говорит Анна. «Нам все очень понравилось, все очень удобно. Я считаю, что у нас вообще очень хорошо с общественным транспортом в городе», - добавила Галина.

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