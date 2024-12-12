ГАЛЕРЕЯ Красивые и интеллигентные: в Таллинне прошел второй Балтийский женский форум

Атмосферу праздника добавила рождественская ярмарка товаров ручной работы и брендовые шоколадки с предсказаниями. Каждый участник унес с собой багаж новых знаний, отличное настроение и подарки от партнеров и спонсоров форума.

Специальным гостем Форума в этом году была эстонская писательница детских книг - Юлия Сибирцева. Организаторы форума Алена Кузнецова и Юлия Леванюк в этот раз были в новом для себя амплуа - в роли ведущих, что сделало форум еще более теплым и дружеским.