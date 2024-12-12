Экзотическое рождество: туроператоры рассказали, куда в этом году полетят на праздники жители Эстонии

Погода вообще редко радует жителей Эстонии, однако в последние годы настоящая зима приходит заметно позже, чем раньше. Если еще лет 10-12 назад снежное Рождество было ожидаемо, то теперь на праздники мы наблюдаем скорее серость и грязь. Вероятно, именно поэтому кто-то решается изменить своим привычкам и уехать праздновать к морю и пальмам.