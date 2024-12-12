Наверняка многие хотят, чтобы на время зимних праздников на улице стоял легкий мороз, а улицы были накрыты снежным одеялом. Однако некоторые жители нашей северной страны все-таки решаются на эксперименты и уезжают на Рождество и Новый год под пальмы. Мы решили узнать у эстонских турфирм, где предпочитают отдыхать наши соотечественники в праздничный период.
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Экзотическое рождество: туроператоры рассказали, куда в этом году полетят на праздники жители Эстонии
Погода вообще редко радует жителей Эстонии, однако в последние годы настоящая зима приходит заметно позже, чем раньше. Если еще лет 10-12 назад снежное Рождество было ожидаемо, то теперь на праздники мы наблюдаем скорее серость и грязь. Вероятно, именно поэтому кто-то решается изменить своим привычкам и уехать праздновать к морю и пальмам.