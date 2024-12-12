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ФОТО 32-летняя Селена Гомес обручилась со своим 36-летним бойфрендом

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Селена Гомес и Бенни Бланко.
Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: Mark J. Terrill

32-летняя американская певица Селена Гомес обручилась со своим возлюбленным, 36-летним американским продюсером Бенни Бланко. Об этом она сообщила 12 декабря, разместив в Instagram серию фото, на которых демонстрирует кольцо на безымянном пальце левой руки, пишет Гордон.​

На заглавном фото она крупным планом показала кольцо, а также выложила снимок, на котором запечатлена в объятиях своего жениха.

«Навсегда начинается сейчас», – подписала она снимки.

С 2011-го по 2018 год Гомес состояла в отношениях с канадским певцом Джастином Бибером. Сейчас он женат на американской модели Хейли Бибер.

Роман с Бланко Гомес скрывала около шести месяцев. Впервые об отношениях с ним певица сообщила в Instagram Stories в начале декабря 2023 года.

Бланко сотрудничает со многими известными артистами, включая Бибера.

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