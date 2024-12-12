32-летняя американская певица Селена Гомес обручилась со своим возлюбленным, 36-летним американским продюсером Бенни Бланко. Об этом она сообщила 12 декабря, разместив в Instagram серию фото, на которых демонстрирует кольцо на безымянном пальце левой руки, пишет Гордон.
ФОТО ⟩ 32-летняя Селена Гомес обручилась со своим 36-летним бойфрендом
На заглавном фото она крупным планом показала кольцо, а также выложила снимок, на котором запечатлена в объятиях своего жениха.
«Навсегда начинается сейчас», – подписала она снимки.
С 2011-го по 2018 год Гомес состояла в отношениях с канадским певцом Джастином Бибером. Сейчас он женат на американской модели Хейли Бибер.
Роман с Бланко Гомес скрывала около шести месяцев. Впервые об отношениях с ним певица сообщила в Instagram Stories в начале декабря 2023 года.
Бланко сотрудничает со многими известными артистами, включая Бибера.