ФОТО 32-летняя Селена Гомес обручилась со своим 36-летним бойфрендом

На заглавном фото она крупным планом показала кольцо, а также выложила снимок, на котором запечатлена в объятиях своего жениха.

«Навсегда начинается сейчас», – подписала она снимки.

С 2011-го по 2018 год Гомес состояла в отношениях с канадским певцом Джастином Бибером. Сейчас он женат на американской модели Хейли Бибер.

Роман с Бланко Гомес скрывала около шести месяцев. Впервые об отношениях с ним певица сообщила в Instagram Stories в начале декабря 2023 года.

Бланко сотрудничает со многими известными артистами, включая Бибера.