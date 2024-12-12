А ВЫ ЗНАЛИ? Для чего нужна каждая из четырех сторон терки

Широкая сторона с крупными зубцами

Это та сторона, которой пользуются часто, и, кажется, она в объяснении не нуждается, пишет RUS TVNET. На ней можно натирать практически все - от овощей до сыра и масла. Но для чего нужны остальные стороны?

Фото: Jason Deines/Pexels.com

Широкая сторона с мелкими зубцами

На этой стороне отверстия чуть меньше, чем на первой. Эту сторону используют для натирания сыра, чтобы тот быстрее расплавился, или для сырного салата, а также, например, для подготовки свежего огурца для какого-нибудь соуса. Часто на этой части натирают морковь и цукини, если планируется их использование для выпечки - срезы будут настолько тонкими, что придадут тесту необходимый вкус.

Режущая сторона

На этой стороне - от одного до трех лезвий, которые предназначены для шинковки сыра, овощей или твердых фруктов. Эта сторона часто не такая острая, ее используют реже, но попробуйте - вдруг она вам подойдет и справится с задачей.

Сторона терки, напоминающая звездочки

Эта сторона в основном предназначена для снятия фруктовой кожуры. Однако она также поможет измельчить мускатный орех, палочки корицы, сыр пармезан, имбирь и сухари.