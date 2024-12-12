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Илон Маск установил исторический рекорд

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Фото статьи
Фото: arhiiv

Илон Маск стал первым в истории человеком, чьt состояние превысило 400 млрд долларовсообщает Bloomberg. Это произошло после того, как он продал акции компании SpaceX, что увеличило чистый капитал Маска примерно на 50 млрд долларов - до 439,2 млрд долларов, по данным Bloomberg.

По данным издания Forbes, состояние Маска на данный момент составляет 367,5 млрд долларов, он находится на первом месте в рейтинге миллиардеров.

Несмотря на то что в 2022 году после покупки Маском соцсети Twitter его состояние упало на 200 млрд долларов, позже его капитал вырос и начал особенно активно расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Сам Маск является одним из самых активных его сторонников. Основатель Tesla и SpaceX выступил одним из главных спонсоров Трампа в прошедшей президентской гонке и оставался рядом с ним до последнего в предвыборном штабе в день голосования.

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