Илон Маск установил исторический рекорд

По данным издания Forbes, состояние Маска на данный момент составляет 367,5 млрд долларов, он находится на первом месте в рейтинге миллиардеров.

Несмотря на то что в 2022 году после покупки Маском соцсети Twitter его состояние упало на 200 млрд долларов, позже его капитал вырос и начал особенно активно расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Сам Маск является одним из самых активных его сторонников. Основатель Tesla и SpaceX выступил одним из главных спонсоров Трампа в прошедшей президентской гонке и оставался рядом с ним до последнего в предвыборном штабе в день голосования.