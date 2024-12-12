«Вы все говорите, что у меня ничего не получится, что я не певец, что слишком много автотюна, что все - х**ня», - сказал Андрей Зевакин в видео, опубликованном в социальных сетях, на котором он продемонстрировал свои вокальные способности.
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ВИДЕО ⟩ «Вы все говорите, что у меня ничего не получится, что все – х**ня!» Известный эстонский певец ответил критикам
Недавно были объявлены участники конкурса Eesti Laul этого года. Среди них - ютубер Андрей Зевакин и Келли-Карита Ефимова с песней Ma ei tea sind.