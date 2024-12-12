Чт, 12.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Постараюсь пить больше в следующем году!» Приложение популярной сети магазинов рассмешило жителей Эстонии

Copy
Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Rimi äpist

В приложении Rimi есть функция, позволяющая узнать любопытные факты о своих покупательских привычках. Однако, похоже, не все было продумано до мелочей, и небольшой казус вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Приложение Rimi предлагает возможность узнать факты о своих покупках в их магазинах. Например, приложение рассчитывает, какой процент купленных за год товаров составляют фрукты и овощи. Также можно узнать, сколько пластиковых пакетов вы приобрели, и получить рекомендации по более экологичному поведению.

Приложение подсчитывает, сколько разных товаров клиент купил, и выделяет основные категории продуктов. Однако, по мнению некоторых клиентов, приложение не всегда работает идеально.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх