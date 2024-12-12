«Постараюсь пить больше в следующем году!» Приложение популярной сети магазинов рассмешило жителей Эстонии

Приложение Rimi предлагает возможность узнать факты о своих покупках в их магазинах. Например, приложение рассчитывает, какой процент купленных за год товаров составляют фрукты и овощи. Также можно узнать, сколько пластиковых пакетов вы приобрели, и получить рекомендации по более экологичному поведению.