В приложении Rimi есть функция, позволяющая узнать любопытные факты о своих покупательских привычках. Однако, похоже, не все было продумано до мелочей, и небольшой казус вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.
Для подписчиков
«Постараюсь пить больше в следующем году!» Приложение популярной сети магазинов рассмешило жителей Эстонии
Приложение Rimi предлагает возможность узнать факты о своих покупках в их магазинах. Например, приложение рассчитывает, какой процент купленных за год товаров составляют фрукты и овощи. Также можно узнать, сколько пластиковых пакетов вы приобрели, и получить рекомендации по более экологичному поведению.