Пункт в договоре страхования жилья встревожил жительницу Эстонии: это из-за войны?

«Мы хотели обновить наш пакет страхования жилья, чтобы также можно было застраховать солнечные панели, установленные на крыше дома. Из различных предложений мы выбрали компанию BTA, но, прочитав общие условия договора, удивились, что среди них есть пункт о страховом случае, включающем взрыв взрывного снаряда или риск падения самолета, его частей или груза», - рассказала редакции Майе , проживающая в Вильянди.

«Интересно, эти пункты были добавлены в связи с войной России и Украины? Не припомню, чтобы в мирное время в Эстонии падал какой-то самолет или его части, особенно на чей-то дом», - удивилась она. Жительница Вильянди добавила, что прочитав этот пункт, она слегка забеспокоилась.