Жительница Вильянди хотела обновить пакет страхования жилья, но, прочитав, общие условия договора, испугалась. Член правления Союза страховых обществ Эстонии сообщил редакции, что этот пункт - обычная практика с 1990-х годов.
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Пункт в договоре страхования жилья встревожил жительницу Эстонии: это из-за войны?
«Мы хотели обновить наш пакет страхования жилья, чтобы также можно было застраховать солнечные панели, установленные на крыше дома. Из различных предложений мы выбрали компанию BTA, но, прочитав общие условия договора, удивились, что среди них есть пункт о страховом случае, включающем взрыв взрывного снаряда или риск падения самолета, его частей или груза», - рассказала редакции Майе, проживающая в Вильянди.