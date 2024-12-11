Суд поставновил, что, учитывая количество лаков для ногтей, привезенных из России, нельзя однозначно утверждать, что они были приобретены и ввезены в Эстонию для личного пользования.
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Мужчина пытался ввезти в Эстонию большое количество лаков для ногтей: суд вынес решение
17 января этого года у Романа на пограничном пункте Нарва при въезде в Эстонскую Республику из России были изъяты косметические и маникюрные принадлежности. Поскольку они были произведены в России и подпадали под санкционные товары, их конфисковали в ходе таможенного контроля.