Мужчина пытался ввезти в Эстонию большое количество лаков для ногтей: суд вынес решение

17 января этого года у Романа на пограничном пункте Нарва при въезде в Эстонскую Республику из России были изъяты косметические и маникюрные принадлежности. Поскольку они были произведены в России и подпадали под санкционные товары, их конфисковали в ходе таможенного контроля.