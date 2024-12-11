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Семью женщины, похищенной из больницы в младенчестве, постигла очередная трагедия

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Эбби Хамфрис было всего три часа, когда женщина, выдававшая себя за медсестру, похитила ее из больничной палаты Queen's Medical Center в Ноттингеме.

Похищение вызвало резонанс в медиа. В результате масштабных поисков полиция обнаружила Эбби через 16 дней в городе Воллатон.

Эбби узнала о своем похищении, когда ей было десять лет. Тогда ее семья переезжала, и она нашла газетные вырезки и письмо, которое ей отправила принцесса Диана, с которой у Эбби день рождения в один день.

В детстве и юности Эбби занималась плаванием, работала стюардессой, затем занималась IT, а позже вышла замуж за Карла Сундгрена.

Карл Сундгрен, супруг Эбби, опубликовал трогательное сообщение в социальных сетях. Он сообщил, что Эбби скончалась в воскресенье после продолжительной борьбы с раком.

В своем посте он написал: «Наша дорогая Эбби ушла с миром, окруженная любовью. Она боролась так мужественно и с достоинством более четырех лет и теперь наконец может отдохнуть. Мы будем праздновать ее жизнь в субботу, 14 декабря, начиная с 14:00, в доме семьи Сундгрен в Уэнуапае. Вы приглашены присоединиться к нам. Эбби была невероятно сильной, и ее улыбка навсегда останется в наших сердцах».

Семья Эбби пережила множество трагедий после ее похищения. Ее мать Карен умерла от рака груди в 2020 году, спустя несколько лет после переезда из Англии в Новую Зеландию, сообщает Daily Star.

После смерти матери Эбби в 2021 году рассказала журналистам: «Мы пережили огромное количество несчастий. Я обычно стараюсь смотреть на все позитивно. Это поднимает всем настроение».

В 2021 году у Эбби диагностировали опухоль мозга, всего через год после смерти матери. Несмотря на то что врачи прогнозировали, что она проживет лишь 12 месяцев, она прожила почти четыре года.

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