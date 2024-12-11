Известный эстонский продюсер, обвиняемый в изнасиловании, вновь предстал перед судом

Согласно обвинению прокуратуры, Меэлис Эскола , известный как DJ Cityflash, в мае 2022 года в центре развлечений в Пайде изнасиловал женщину. Он завел ее в комнату отдыха, положил на спину на бильярдный стол и оказался между ее ног.

В начале ноября стало известно, что, хотя уездный и окружной суды оправдали музыкального продюсера по обвинению в изнасиловании, Государственный суд пришел к выводу, что суды первой и второй инстанции необоснованно отдали предпочтение рассказу обвиняемого, посчитав показания потерпевшей противоречивыми и недостоверными, при этом не устранив противоречия в доказательствах.