Во вторник утром в Пайдеском здании суда началось новое заседание по делу об изнасиловании. Обвиняется диджей и музыкальный продюсер Меэлис Эскола. Несмотря на то, что два суда первой и второй инстанций оправдали мужчину, Государственный суд направил дело на повторное рассмотрение.
Для подписчиков
Известный эстонский продюсер, обвиняемый в изнасиловании, вновь предстал перед судом
Согласно обвинению прокуратуры, Меэлис Эскола, известный как DJ Cityflash, в мае 2022 года в центре развлечений в Пайде изнасиловал женщину. Он завел ее в комнату отдыха, положил на спину на бильярдный стол и оказался между ее ног.