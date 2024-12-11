Ср, 11.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Известный эстонский продюсер, обвиняемый в изнасиловании, вновь предстал перед судом

Copy
Меэлис Эскола в Пайдеском здании суда.
Меэлис Эскола в Пайдеском здании суда. Фото: Oliver Kilk

Во вторник утром в Пайдеском здании суда началось новое заседание по делу об изнасиловании. Обвиняется диджей и музыкальный продюсер Меэлис Эскола. Несмотря на то, что два суда первой и второй инстанций оправдали мужчину, Государственный суд направил дело на повторное рассмотрение.

Согласно обвинению прокуратуры, Меэлис Эскола, известный как DJ Cityflash, в мае 2022 года в центре развлечений в Пайде изнасиловал женщину. Он завел ее в комнату отдыха, положил на спину на бильярдный стол и оказался между ее ног.

В начале ноября стало известно, что, хотя уездный и окружной суды оправдали музыкального продюсера по обвинению в изнасиловании, Государственный суд пришел к выводу, что суды первой и второй инстанции необоснованно отдали предпочтение рассказу обвиняемого, посчитав показания потерпевшей противоречивыми и недостоверными, при этом не устранив противоречия в доказательствах.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх