ФОТО «Невозможно ни работать, ни читать»: жительница Эстонии крайне недовольна перебоями в движении поездов

«Старушка на заднем сиденье разговаривала по телефону. Говорила, что сообщит встречающему, когда прибудет. Чемоданы стоят в проходе рядом с сиденьями», - рассказывает жительница Тарту, которая купила билет в первый класс Elron за более чем 20 евро, но теперь едет в Таллинн вовсе автобусе.