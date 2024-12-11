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ФОТО «Невозможно ни работать, ни читать»: жительница Эстонии крайне недовольна перебоями в движении поездов

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Фото статьи
Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

«Старушка на заднем сиденье разговаривала по телефону. Говорила, что сообщит встречающему, когда прибудет. Чемоданы стоят в проходе рядом с сиденьями», - рассказывает жительница Тарту, которая купила билет в первый класс Elron за более чем 20 евро, но теперь едет в Таллинн вовсе автобусе.

В среду днем Postimees сообщил, что движение пассажирских поездов между Тарту и Таллинном было прервано из-за того, что подрядчик повредил оптоволоконный кабель во время строительных работ на участке Ныммкюла-Вягева.

«Из-за повреждения инфраструктуры поезда, следующие между Таллинном и Тарту, Валга и Койдула, задерживаются, а при необходимости некоторые рейсы могут быть заменены автобусами», - сообщил руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ.

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