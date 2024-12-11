«Старушка на заднем сиденье разговаривала по телефону. Говорила, что сообщит встречающему, когда прибудет. Чемоданы стоят в проходе рядом с сиденьями», - рассказывает жительница Тарту, которая купила билет в первый класс Elron за более чем 20 евро, но теперь едет в Таллинн вовсе автобусе.
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ФОТО ⟩ «Невозможно ни работать, ни читать»: жительница Эстонии крайне недовольна перебоями в движении поездов
В среду днем Postimees сообщил, что движение пассажирских поездов между Тарту и Таллинном было прервано из-за того, что подрядчик повредил оптоволоконный кабель во время строительных работ на участке Ныммкюла-Вягева.