Принц Уильям готовит романтический сюрприз для Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: POOL

Как сообщается, принц Уэльский планирует романтический отпуск для своей жены Кейт Миддлтон на юго-западе Англии после тяжелого года для монаршей четы. В 2024 году Кэтрин боролась с онкологией, как и ее свекр - король Карл III.

Это Рождество будет особенно значимым, поскольку королевская пара еще больше дорожит временем, проведенным друг с другом. Источник рассказал журналу Bella, что будущий король Великобритании хочет создать воспоминания с Кейт, поэтому он планирует романтический побег на острова Силли - одно из их любимых мест, где можно спокойно провести время вместе.

Вероятно, путешествие состоится в начале 2025 года. Острова Силли расположены неподалеку от побережья Корнуолла.

В начале осени 2024 года принцесса Уэльская объявила, что закончила курс химиотерапии. Впрочем, об окончательном выздоровлении жены Уильяма пока неизвестно. Она довольно редко появляется на публике в течение последнего года.

Самой большой поддержкой будущей королевы стал ее муж, который вместе с монаршими обязанностями помогал возлюбленной и воспитывал троих их детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.