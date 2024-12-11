ФОТО В соцсетях сравнивают Владимира Зеленского с Кевином из рождественской комедии «Один дома»

Второе фото было сделано 7 декабря в Елисейском дворце в Париже, где устроил прием президент Франции Эммануэль Макрон. На встрече присутствовали Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Внимательные пользователи социальных сетей заметили, что Зеленский из-за своей шапки с помпоном напомнил Кевина из рождественской комедии «Один дома». Пользователи даже отметили, что встреча президента Украины с Трампом выглядела как повтор сцены из второй части многосерийного фильма.

Также в комментариях некоторые писали, что если Кевин разобрался с грабителями, то и Зеленскому в конце концов удастся справится с российскими агрессорами.

Нашлись те, кто решил, что шапка Кевина была прифотошоплена на голову президента Украины, чтобы показать схожесть персонажа из фильма и Зеленского.

Главы государств приехали в столицу Франции по случаю повторного открытия Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) после пятилетней реставрации. Здание сильно пострадала в результате пожара в апреле 2019 года.

Зеленский заявил, что встреча с Трампом и Макроном прошла продуктивно. «У меня была хорошая и продуктивная трехсторонняя встреча с президентом Трампом и президентом Макроном в Елисейском дворце», - написал Зеленский в социальных сетях. «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее и справедливым образом», - добавил он.