Подходящий день для размышлений о важных вещах. Найдутся ответы на непростые вопросы, появятся идеи, которые можно будет реализовать в ближайшее время. Люди, в последнее время задумывавшиеся о том, чтобы изменить свою жизнь, поймут, в каком направлении двигаться.
ГОРОСКОП НА 12 ДЕКАБРЯ ⟩ Близнецов ждут недоразумения с близкими, Дев – ссоры, а Стрельцов – приятные известия
Станет проще договориться тем, кто прежде не ладил. Может выясниться, что причиной давних конфликтов было простое недопонимание. Любые дела могут занимать больше времени, чем обычно, и требовать терпения. Это касается и поездок: в пути возможны задержки, какие-то незначительные происшествия, из-за которых придется задержаться.
Овен
Начало дня будет довольно беспокойным, и связано это не столько с происходящими событиями, сколько с нестабильностью эмоционального фона. На ваше настроение могут повлиять любые незначительные происшествия, мелкие события. Иногда вы будете сердиться на себя, но и окружающим тоже достанется. Постепенно ситуация будет меняться к лучшему. Вторая половина дня сложится приятнее. Будет возможность сосредоточиться на делах, которые вы долго откладывали, быстро добиться нужного результата. Вечер подходит для романтического свидания. Оно пройдет даже лучше, чем вы ожидали.
Телец
Не торопитесь. Начало дня будет непростым, особенно для тех, у кого на это время большие планы. Непросто окажется успеть все, что вы задумали. Часто это вина окружающих: они некстати вмешиваются в ваши дела, отвлекают и сбивают с толку. Вторая половина дня сложится совсем иначе. Это время принесет хорошие идеи, их захочется немедленно воплотить в жизнь. Охотно помогут старые друзья; благодаря им вы быстро осуществите все, что задумали. Вечер порадует хорошими новостями. Некоторые Тельцы получат именно ту информацию, которой им не хватало, чтобы принять верное решение.
Близнецы
Могут возникнуть какие-то мелкие проблемы, не исключены досадные недоразумения и разногласия с близкими. Но интуиция подскажет вам, что беспокоиться не о чем: все вскоре уладится, проблемы решатся. Вам не придется выбиваться из сил, чтобы изменить ситуацию к лучшему, ведь звезды будут на вашей стороне. Стоит быть осторожнее с деньгами: есть риск потратить слишком много на пустяки. В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Общение с близкими подарит массу позитивных эмоций.
Рак
Подходящий день для того, чтобы учиться чему-то новому, собирать и анализировать информацию, общаться с людьми, чей опыт может вам пригодиться. Вы быстро запоминаете все, что узнали, и это оказывается полезным. Стоит поговорить с друзьями о том, что вас беспокоит и тревожит. Вы получите и советы, и поддержку, и помощь. Вероятны какие-то домашние недоразумения, мелкие бытовые проблемы. Решение их не займет много времени, а вот расходов может потребовать. Но речь пойдет о небольших суммах, так что серьезных причин беспокоиться из-за денег нет.
Лев
День сложится неплохо, но ожидать от него чего-то особенного не стоит. Едва ли вы одержите головокружительные победы или решите проблему, над которой человечество тщетно ломало голову много лет. Но будут и небольшие успехи, и приятные неожиданности, и встречи, которые поднимут вам настроение. Как бы ни складывались обстоятельства, вы не утратите оптимизма и уверенности в себе. Это очень понравится окружающим: они будут рады возможности познакомиться с вами поближе, подружиться. Вечер подходит для общения с любимым человеком; вы услышите много приятных вещей.
Дева
Непросто будет сохранять спокойствие в первой половине дня. Вы можете сердиться из-за пустяков, раздражаться и ссориться с окружающими. Но это время отлично подойдет для того, чтобы самостоятельно заняться важными делами, решить какие-то серьезные вопросы. Вы хорошо справитесь с тем, что прежде не получалось. Вторая половина дня принесет важные открытия и хорошие новости. Она будет приятной для общения: вы отлично поладите и со старыми, и с новыми знакомыми. Многие Девы помирятся с теми, с кем были в ссоре. Старые обиды останутся в прошлом.
Весы
День вряд ли будет легким, но сложится он удачно. Будет немало и забот, и вопросов, требующих решения. Важно не торопиться: вам потребуется время, чтобы понять, как лучше действовать, найти самый простой путь к цели. Можно обратиться за советом с старому другу, он наверняка подскажет, что предпринять. Многим Весам сегодня пригодится то, чему они научились раньше. Благодаря своему опыту вы не допустите серьезных ошибок, не скажете и не сделаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Возможны неожиданные подарки и приятные сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады.
Скорпион
День будет интересным и насыщенным. Звезды поддержат тех, кто готов взяться за что-то новое и не боится экспериментировать. Возможны удачные совпадения. Благодаря им вы сможете осуществить то, что задумали раньше. Помните: времени на размышления будет мало, нужно действовать быстро, чтобы не упустить свой шанс. Будет много интересных разговоров, приятных встреч. День подходит для того, чтобы повидаться со старыми друзьями – вы отлично проведете время вместе. Хорошо сложатся поездки, и не важно, планировались ли они раньше или вы приняли решение отправиться в дорогу в последний момент.
Стрелец
День порадует. Вероятны хорошие новости, известия от людей, о которых вы в последнее время много думали. Отлично пройдут встречи с друзьями, какие-то совместные поездки. Романтическое свидание не разочарует и наверняка преподнесет какие-то приятные сюрпризы. Вам наверняка захочется отдохнуть и повеселиться, но будет и возможность заняться чем-то важным. Если вы решите сегодня закончить дело, которому посвятили немало времени на этой неделе, то быстро добьетесь нужного результата. Вечером возможны незапланированные расходы.
Козерог
Начало дня будет спокойным, отлично подходящим для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Можно заняться какими-то простыми привычными делами. Они не утомят вас и не покажутся скучными, а вот результатом своих трудов вы останетесь очень довольны. Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Можно пригласить в гости друзей, устроить импровизированную вечеринку. Вы всем поднимете настроение и сами повеселитесь. Еще это время подходит для покупок. Вам легко будет выбрать и то, что порадует вас, и подарки для близких.
Водолей
День будет посвящен полезным делам. Вы справитесь с тем, до чего не доходили руки в течение всей недели, завершите начатое раньше. Найдутся ответы на вопросы, о которых вы не раз говорили с близкими в последние дни. Можно обсуждать сложные вещи, говорить о том, что прежде вызывало немало разногласий. На этот раз удастся избежать споров, достичь компромисса. Стоит еще раз обдумать планы: возможно, вы поймете, как проще будет реализовать их, кто в этом поможет. Порадует случайная встреча со старым знакомым. Не исключено, что вы захотите восстановить отношения.
Рыбы
День новых планов, неожиданных оригинальных идей, которые прежде никому не приходили в голову. Ко всем делам вы подойдете творчески, придумаете что-то новое там, где другие предпочитали действовать проверенными методами. Окружающие сначала будут настороженно наблюдать за происходящим, а потом признают, что вы все сделали правильно. Будет много необычных разговоров, из которых вы наверняка узнаете что-то полезное. Важной информацией могут поделиться и недавние знакомые, и те, кого вы знаете давным-давно. На вечер лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного; это время лучше всего подходит для отдыха.