ГОРОСКОП НА 12 ДЕКАБРЯ Близнецов ждут недоразумения с близкими, Дев – ссоры, а Стрельцов – приятные известия

Стрелец

День порадует. Вероятны хорошие новости, известия от людей, о которых вы в последнее время много думали. Отлично пройдут встречи с друзьями, какие-то совместные поездки. Романтическое свидание не разочарует и наверняка преподнесет какие-то приятные сюрпризы. Вам наверняка захочется отдохнуть и повеселиться, но будет и возможность заняться чем-то важным. Если вы решите сегодня закончить дело, которому посвятили немало времени на этой неделе, то быстро добьетесь нужного результата. Вечером возможны незапланированные расходы.

Козерог

Начало дня будет спокойным, отлично подходящим для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Можно заняться какими-то простыми привычными делами. Они не утомят вас и не покажутся скучными, а вот результатом своих трудов вы останетесь очень довольны. Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Можно пригласить в гости друзей, устроить импровизированную вечеринку. Вы всем поднимете настроение и сами повеселитесь. Еще это время подходит для покупок. Вам легко будет выбрать и то, что порадует вас, и подарки для близких.

Водолей

День будет посвящен полезным делам. Вы справитесь с тем, до чего не доходили руки в течение всей недели, завершите начатое раньше. Найдутся ответы на вопросы, о которых вы не раз говорили с близкими в последние дни. Можно обсуждать сложные вещи, говорить о том, что прежде вызывало немало разногласий. На этот раз удастся избежать споров, достичь компромисса. Стоит еще раз обдумать планы: возможно, вы поймете, как проще будет реализовать их, кто в этом поможет. Порадует случайная встреча со старым знакомым. Не исключено, что вы захотите восстановить отношения.

Рыбы

День новых планов, неожиданных оригинальных идей, которые прежде никому не приходили в голову. Ко всем делам вы подойдете творчески, придумаете что-то новое там, где другие предпочитали действовать проверенными методами. Окружающие сначала будут настороженно наблюдать за происходящим, а потом признают, что вы все сделали правильно. Будет много необычных разговоров, из которых вы наверняка узнаете что-то полезное. Важной информацией могут поделиться и недавние знакомые, и те, кого вы знаете давным-давно. На вечер лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного; это время лучше всего подходит для отдыха.