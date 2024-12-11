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МИЛОЕ ВИДЕО Ответ пожилой таллиннки на вопрос, какими качествами обладает лучший мужчина, очаровал людей

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Фото статьи
Фото: Скриншот с Facebook.

В социальных сетях распространяется милое видео, на котором пожилая женщина дает очаровательный ответ на вопрос: какой он - лучший мужчина? 

В Facebook набирает популярность видео, на котором ведущий просит пожилую даму описать качества лучшего мужчины.

Женщина отвечает, что лучший мужчина тот, который умеет слушать. «Лучший мужчина у моей дочери. Он научился слушать и давать совет. Так, они уже 27 лет счастливы вместе», - рассказывает женщина ведущему.

После этого ведущий протянул жительнице Таллинна коробку, вероятно, с кружкой, на которой дано определение «лучшему мужчине». По словам женщины, все определения более-менее подходят ее сыновьям, а мужу ее дочери - точно.

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