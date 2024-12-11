В социальных сетях распространяется милое видео, на котором пожилая женщина дает очаровательный ответ на вопрос: какой он - лучший мужчина?
МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Ответ пожилой таллиннки на вопрос, какими качествами обладает лучший мужчина, очаровал людей
В Facebook набирает популярность видео, на котором ведущий просит пожилую даму описать качества лучшего мужчины.
Женщина отвечает, что лучший мужчина тот, который умеет слушать. «Лучший мужчина у моей дочери. Он научился слушать и давать совет. Так, они уже 27 лет счастливы вместе», - рассказывает женщина ведущему.
После этого ведущий протянул жительнице Таллинна коробку, вероятно, с кружкой, на которой дано определение «лучшему мужчине». По словам женщины, все определения более-менее подходят ее сыновьям, а мужу ее дочери - точно.