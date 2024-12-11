Ирландия платит 50 000 евро желающим отремонтировать старый дом на удаленном острове

Проект, запущенный в прошлом году, предлагает грант до 50 000 евро на восстановление пустующих и заброшенных домов на отдаленных ирландских островах, пишет Express. Если ваш ремонт требует больше, доступен дополнительный грант в размере до 20 000 евро.

Среди островов, входящих в этот проект - Арранмор, остров Клэр, остров Бере и Инис Мор, все с ошеломляюще красивой дикой природой.

Однако, чтобы претендовать на грант, нужно преодолеть несколько препятствий. Во-первых, вам нужно либо доказательство права собственности, либо доказательство активных переговоров о покупке, также вам нужно жить в доме как в основном месте жительства или арендовать его.

Недвижимость также должна пустовать не менее двух лет и быть построена до 2007 года включительно. Грант также не оплатит вам переезд на один из этих 30 отдаленных островов - он предназначен исключительно для ремонта дома на одном из них.

Кроме того, еще одним условием является проживание в Ирландии в течение десяти лет. Тем не менее, это невероятная возможность для людей, увлеченных активным отдыхом, и идеально подходит для те, кто хочет замедлить темп и жить спокойно.