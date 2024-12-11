Если идея жизни на удаленном от цивилизации месте кажется вам привлекательной, и вы не боитесь физического труда, то возможно, именно на вас рассчитан проект Ирландии Our Living Islands по возвращению жизни на отдаленные островные сообщества.
Ирландия платит 50 000 евро желающим отремонтировать старый дом на удаленном острове
Проект, запущенный в прошлом году, предлагает грант до 50 000 евро на восстановление пустующих и заброшенных домов на отдаленных ирландских островах, пишет Express. Если ваш ремонт требует больше, доступен дополнительный грант в размере до 20 000 евро.
Среди островов, входящих в этот проект - Арранмор, остров Клэр, остров Бере и Инис Мор, все с ошеломляюще красивой дикой природой.
Однако, чтобы претендовать на грант, нужно преодолеть несколько препятствий. Во-первых, вам нужно либо доказательство права собственности, либо доказательство активных переговоров о покупке, также вам нужно жить в доме как в основном месте жительства или арендовать его.
Недвижимость также должна пустовать не менее двух лет и быть построена до 2007 года включительно. Грант также не оплатит вам переезд на один из этих 30 отдаленных островов - он предназначен исключительно для ремонта дома на одном из них.
Кроме того, еще одним условием является проживание в Ирландии в течение десяти лет. Тем не менее, это невероятная возможность для людей, увлеченных активным отдыхом, и идеально подходит для те, кто хочет замедлить темп и жить спокойно.