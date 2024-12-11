Разрешить ребенку ночевать у друга может быть непростым решением. Оно предполагает, что вы доверяете другой семье, что они позаботятся о вашем ребенке. Женщина, позволившая своей 11-летней дочери переночевать у подруги, столкнулась с ситуацией, которая заставила ее усомниться в правильности своего решения.
Мать в шоке: то, что случилось с моей 11-летней дочерью на ночевке у подруги – отвратительно!
Девочка рассказала матери, что в комнате друга были камеры, из-за чего она чувствовала себя неловко. Мать поделилась своим опытом на Reddit, прося совета и поддержки.
«Моя дочь пошла ночевать к подруге вместе с еще одной их подругой. Больше такого не будет, им всего 11 лет», - начала свой пост мать.
Дочь спросила о камерах, и родители подруги заявили, что они установлены в целях безопасности и выключены. Однако девочка заметила, что на камерах горел индикатор, что говорило об обратном. Она накрыла камеры футболкой, но мать подруги вошла в комнату, убрала футболку и вышла, ничего не сказав.
Эта ситуация сильно напугала девочку и она позвонила матери, чтобы попросить забрать ее. «Это отвратительно и сильно меня беспокоит, и я не знаю, что делать», - написала мать, подчеркнув, как она гордится своей дочерью за то, что та доверилась своим ощущениям и решила уйти.
Позже мать изучила ситуацию и выяснила, что дочь ошиблась в количестве камер - в комнате была только одна камера, якобы установленная в целях безопасности, поскольку комната находится над гаражом, через который можно проникнуть в дом.
Мать подруги заверила, что камера стоит там уже несколько лет и они не собирались никого ставить в неловкое положение. Она также утверждала, что не заходила в комнату, чтобы снять футболку с камеры - та якобы сама упала.
Тем не менее, мать считает, что наличие камеры в комнате должно было быть объяснено заранее, и добавила, что дочь чувствовала себя напуганной.
Совет экспертов: использование кодового слова
По словам матери, дочь дала понять, что что-то не так, используя заранее оговоренное кодовое слово. Такое слово позволяет ребенку дать сигнал родителям, если он чувствует себя неловко или находится в опасной ситуации, не привлекая внимания окружающих.
В данной ситуации кодовое слово помогло ребенку быстро позвать на помощь и избежать ситуации, которая казалась ей небезопасной. Этот случай подчеркивает, как важно учить детей доверять своим ощущениям и давать им инструменты для безопасного обращения за помощью, сообщает YourTango.