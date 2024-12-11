Мать в шоке: то, что случилось с моей 11-летней дочерью на ночевке у подруги – отвратительно!

Девочка рассказала матери, что в комнате друга были камеры, из-за чего она чувствовала себя неловко. Мать поделилась своим опытом на Reddit, прося совета и поддержки.

«Моя дочь пошла ночевать к подруге вместе с еще одной их подругой. Больше такого не будет, им всего 11 лет», - начала свой пост мать.

Дочь спросила о камерах, и родители подруги заявили, что они установлены в целях безопасности и выключены. Однако девочка заметила, что на камерах горел индикатор, что говорило об обратном. Она накрыла камеры футболкой, но мать подруги вошла в комнату, убрала футболку и вышла, ничего не сказав.

Эта ситуация сильно напугала девочку и она позвонила матери, чтобы попросить забрать ее. «Это отвратительно и сильно меня беспокоит, и я не знаю, что делать», - написала мать, подчеркнув, как она гордится своей дочерью за то, что та доверилась своим ощущениям и решила уйти.

Позже мать изучила ситуацию и выяснила, что дочь ошиблась в количестве камер - в комнате была только одна камера, якобы установленная в целях безопасности, поскольку комната находится над гаражом, через который можно проникнуть в дом.