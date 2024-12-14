СПАСАЕМ ПРАЗДНИК! Зоолог Туровский и хозяйка питомника Safinland рассказали, как уберечь елку от пушистых лап

Ограничить доступ

Яна Кузьмина, владелец питомника Safinland, заявляет, что если кошка по характеру любознательная и активная, то ее вряд ли получится отвадить от столь манящей елки: «Если вы очень хотите создать новогоднее настроение при помощи елки, то следует установить ее в помещение, доступ к которому у кошки будет лишь во время вашего присутствия, например, на балконе».

Если такой возможности нет, то не спешите расстраиваться, главное - проявить смекалку. «Можно купить елочку поменьше и поставить ее на какую-то возвышенность, куда кошке будет попросту не добраться, например, высокий шкаф. Также в интернете мелькают картинки, где елки подвешивают на потолок, устанавливают внутри клетки и так далее. Это также может решить проблему», - объясняет эксперт.

Зоолог Алексей Туровский советует вешать елочные украшения, в особенности в виде шариков, выше. По его словам, так у кошки будет меньше соблазна. «Если елка живая, то ее ставят в воду, что также должно подействовать на питомца», - добавляет он.

Отпугивающие запахи

Говоря о различных средствах для отпугивания кошек, Яна Кузьмина признается, что еще не встречала такого запаха, который стал бы преградой для любознательной кошки. «Вы конечно можете попробовать различные цитрусовые ароматы, но это вряд ли поможет», - говорит владелец питомника Safinland.

Туровский в этом вопросе настроен более категорично: «Не думаю, что стоит прибегать к такого рода вещам. Это испортит праздник и вам и кошке».

Воспитание и порода

Если с самого детства котенок будет каждый год видеть елку, то скорее всего он будет к ней равнодушен.

«У меня питомник шотландских кошек и эта порода сама по себе уравновешенная по темпераменту. Поэтому я спокойно могу установить дома елку без каких либо дополнительных махинаций. Да, кто-то из кошек может пару раз подойти и поиграть с каким-нибудь шариком, но на этом в принципе все», - объясняет Кузьмина.

Однако заводчица отмечает, что есть более активные и прыгучие породы. В таком случае все попытки приучить кошку к елке потерпят стопроцентное фиаско.