«Всегда хотелось пожить в Риге»: Шура Би-2 о переезде и дуэте с Лаймой Вайкуле

Музыкант рассказал, что решился на проект Rock'n'Talk с музыкантами в Риге между гастролями группы Би-2, потому что является активным человеком. Первое выступление проекта прошло в Риге, однако артист призвал следить за новостями о новых выступлениях в феврале и марте будущего года.

Выбор же латвийской столицы в качестве места своего проживания музыкант пояснил так: «Рига - прекрасный город, всегда хотелось здесь пожить. И так как у нас все эти полгода европейский тур, Рига - отличное место, откуда летать, и здесь вообще прекрасно, мне здесь нравится. Здесь отличные музыканты, у меня много друзей, поэтому тут все хорошо».

В течение жизни артист не раз менял место проживания, но не желает называть это эмиграцией: «Я просто живу в разных частях света. У меня дом в Сан-Диего, в Москву мне пока нельзя, или вообще нельзя. Сейчас пока в Риге, а до Калифорнии лететь достаточно далеко».

При этом второй музыкант коллектива - Лева Би-2 - живет в другом месте, но дуэт давно приспособился создавать музыку дистанционно. Коллектив собирается лишь на репетиции перед выступлениями и для записи песен.

При этом Шура поделился интересной новостью, что недавно записал композицию с Лаймой Вайкуле в стиле диско хаус. Песня вместе с музыкальным видео, вероятно, будут представлены уже в феврале будущего года.

«Большая песня будет, танцевальная, абсолютно необычная и для Лаймы, и для меня», - рассказал музыкант.

Говоря о переезде в новую страну, Шура Би-2 призвал не бояться перемен: «Когда ты выходишь из зоны комфорта, тебя это стимулирует что-то делать, двигаться дальше. Для группы Би-2 это был большой стимул. Мы заканчиваем новый альбом, думаю, он выйдет летом следующего года, и пластинка получается очень крутая».

Видео: Шура Би-2 о Риге в интервью TVNET

Во время летнего концерта на площадке Wondersala Би-2 выступили перед 10-тысячной аудиторией с концертной программой «Аллилуйя». Лева Би-2 тогда в очередной раз напомнил, что его супруга Ася родом из Риги и они познакомились именно здесь.

Видео: Концерт группы Би-2 в Риге (источник - очевидец TVNET)