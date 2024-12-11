В расследовании трагической смерти Лиама Пейна появились еще двое фигурантов

В их числе - главный администратор Эстебан Рейнальдо Грасси, попавший на камеры видеонаблюдения. Мужчина был в числе троих, кто нес певца в номер незадолго до случившегося. Также подозреваемый звонил в скорую с просьбой срочно оказать помощь постояльцу. Нанять адвоката придется и начальнице службы безопасности Гилде Мартин. Решение персонала и охраны оставить невменяемого Лиама до прибытия помощи вызвало у судьи вопросы.

Допрос состоится на следующей неделе - тогда же станет ясно, достаточно ли доказательств для официального предъявления обвинений. Решится судьба и других сотрудников, которые заперли Лиама в номере.

Напомним, солист One Direction Лиам Пейн скончался 16 октября. В его номере полиция обнаружила разные виды наркотиков и приспособлений, предположительно, для их приема. В комнате также была сломана мебель и разбит телевизор.

Ранее сообщалось, что артист мог покончить с собой, узнав о неверности своей девушки Кейт Кэссиди, которая покинула номер за день до трагедии. У артиста также было еще несколько проблем: лейбл Universal Music расторг с ним контракт, а его экс-невеста Майя Генри подала в суд из-за преследований.