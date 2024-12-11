«Монеточку» и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира



Российских исполнителей Елизавету Гырдымову («Монеточка») и Ивана Алексеева (Noize MC) номинировали на Нобелевскую премию мира, которую вручат в следующем году. Об этом у себя в Instagram сообщил журналист Владимир… pic.twitter.com/P9yVQBbiIe