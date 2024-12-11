Российских исполнителей Елизавету Гырдымову («Монеточка») и Ивана Алексеева (Noize MC) номинировали на Нобелевскую премию мира, которую вручат в следующем году. Об этом у себя в Instagram сообщил журналист Владимир Раевский, присутствующий на вручении премии. «Агентству» эту информацию подтвердила менеджер Noize MC.
Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира
Как рассказал Раевскому профессор Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинн Мурувик Вонен, накануне группа его коллег по вузу номинировала Гырдымову и Алексеева на Нобелевскую премию мира.
«Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности», - сказал в видео Вонен.
После Раевский показал в видео, как сообщил эту новость Алексееву.
Менеджер Алексеева Лиза Коровина подтвердила изданию, что исполнителя действительно номинировали.
«Монеточку» и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира— Новости «Агентства» (@agents_media) December 10, 2024
Российских исполнителей Елизавету Гырдымову («Монеточка») и Ивана Алексеева (Noize MC) номинировали на Нобелевскую премию мира, которую вручат в следующем году. Об этом у себя в Instagram сообщил журналист Владимир… pic.twitter.com/P9yVQBbiIe