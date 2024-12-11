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Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира

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Певица Монеточка на Дне Палдиски.
Певица Монеточка на Дне Палдиски. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Российских исполнителей Елизавету ГырдымовуМонеточка») и Ивана Алексеева (Noize MC) номинировали на Нобелевскую премию мира, которую вручат в следующем году. Об этом у себя в Instagram сообщил журналист Владимир Раевский, присутствующий на вручении премии. «Агентству» эту информацию подтвердила менеджер Noize MC.​

Как рассказал Раевскому профессор Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинн Мурувик Вонен, накануне группа его коллег по вузу номинировала Гырдымову и Алексеева на Нобелевскую премию мира.

«Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности», - сказал в видео Вонен.

После Раевский показал в видео, как сообщил эту новость Алексееву.

Менеджер Алексеева Лиза Коровина подтвердила изданию, что исполнителя действительно номинировали.

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