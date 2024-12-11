В передаче Impulss, обсуждая зарплаты работников культуры, заглянули за кулисы театра «Эстония». «Когда становишься артистом балета, деньги, конечно, не первое, о чем ты думаешь... Тогда даже в голову не приходит, что в какой-то момент это может привести к настоящей бедности», - призналась Трийну Леппик-Упкин, блистающая на сцене более 20 лет.
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ЗА КУЛИСАМИ ⟩ Балерина театра «Эстония»: «В середине месяца понимаешь, что до зарплаты еще две недели, а денег на еду уже нет»
36-летняя балерина Трийну Леппик-Упкин, которая с 2007 года участвовала почти во всех балетных постановках театра «Эстония» и отличилась яркими характерными ролями - например, сыграв Червонную королеву в спектакле «Алиса в стране чудес», злую фею в «Спящей красавице» и злую мачеху в «Золушке».