ЗА КУЛИСАМИ Балерина театра «Эстония»: «В середине месяца понимаешь, что до зарплаты еще две недели, а денег на еду уже нет»

36-летняя балерина Трийну Леппик-Упкин , которая с 2007 года участвовала почти во всех балетных постановках театра «Эстония» и отличилась яркими характерными ролями - например, сыграв Червонную королеву в спектакле «Алиса в стране чудес», злую фею в «Спящей красавице» и злую мачеху в «Золушке».

«Становясь артистом балета, деньги, конечно, не первое, о чем ты думаешь. Больше думаешь о ролях, которые очень хотелось бы исполнить», - сказала Леппик-Упкин в передаче Impulss. «Тогда даже в голову не приходит, что в какой-то момент это может привести к настоящей бедности».