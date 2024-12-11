ФОТО 57-летняя Памела Андерсон резко сменила имидж: фанаты не узнали секс-символ Голливуда

Как сообщает Page Six, 57-летняя звезда появилась на специальном показе фильма «Шоугерл», где продемонстрировала обновленную стрижку с челкой.

На мероприятии Андерсон решила отказаться от макияжа, выбрав естественный облик. Для выхода в свет она остановилась на элегантном коричневом шерстяном платье-миди и шоколадных туфлях на каблуках, что подчеркнуло ее утонченный стиль.

Памела Андерсон удивила поклонников кардинальной сменой образа. Фото: Daniel Cole

В октябре этого года Памела стала лауреатом премии Glamour Impact Award, церемония которой прошла в Лондоне. Тогда актриса привлекла внимание своим роскошным образом: она выбрала облегающее черное миди-платье с открытыми плечами и разрезом.

Наряд дополнили нюдовые туфли на каблуках, бриллиантовое колье и яркая красная помада. Волосы звезда распустила, завершив образ в классическом голливудском стиле.

Обновленный образ и естественность актрисы вызывают восхищение у её поклонников, которые продолжают отмечать её способность удивлять и оставаться актуальной в мире моды и шоу-бизнеса.