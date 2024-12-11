Памела Андерсон, известная актриса и модель Playboy, удивила поклонников кардинальной сменой образа.
ФОТО ⟩ 57-летняя Памела Андерсон резко сменила имидж: фанаты не узнали секс-символ Голливуда
Как сообщает Page Six, 57-летняя звезда появилась на специальном показе фильма «Шоугерл», где продемонстрировала обновленную стрижку с челкой.
На мероприятии Андерсон решила отказаться от макияжа, выбрав естественный облик. Для выхода в свет она остановилась на элегантном коричневом шерстяном платье-миди и шоколадных туфлях на каблуках, что подчеркнуло ее утонченный стиль.
В октябре этого года Памела стала лауреатом премии Glamour Impact Award, церемония которой прошла в Лондоне. Тогда актриса привлекла внимание своим роскошным образом: она выбрала облегающее черное миди-платье с открытыми плечами и разрезом.
Наряд дополнили нюдовые туфли на каблуках, бриллиантовое колье и яркая красная помада. Волосы звезда распустила, завершив образ в классическом голливудском стиле.
Обновленный образ и естественность актрисы вызывают восхищение у её поклонников, которые продолжают отмечать её способность удивлять и оставаться актуальной в мире моды и шоу-бизнеса.