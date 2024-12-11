Названы лучшие и худшие авиакомпании мира в 2024 году: где оказались Wizz Air и Ryanair

Об этом свидетельствуют данные свежего рейтинга от сервиса AirHelp, оценившего услуги 109 авиакомпаний со всего мира. Основу рейтинга составило отношение этих авиаперевозчиков к клиентам, в том числе скорость реагирования на жалобы, выплата компенсаций и удовлетворенность пассажиров.

Для сравнения, лидер рейтинга получил общую оценку 8,12 баллов из 10, а авиаперевозчик, занявший последнее место – 3,63 балла.

ТОП-10 лучших авикомпаний мира в 2024 году

Brussels Airlines (Бельгия) Qatar Airways (Катар) United Airlines (США) American Airlines (США) Play (Исландия) Austrian Airlines (Австрия) LOT Polish Airlines (Польша) Air Arabia (ОАЭ) Widerøe (Норвегия) Air Serbia (Сербия)

ТОП-10 худших авикомпаний мира в 2024 году

Tunisair (Тунис)

Buzz (Польша)

Nouvelair (Тунис)

Bulgaria Air (Болгария)

El Al Israel Airlines (Израиль)

Pegasus Airlines (Турция)

IndiGo (Индия)

TAROM (Румыния)

Air Mauritius (Маврикий)

SKY express (Греция)

Тем временем, топовые европейские лоукостеры Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) оказались в середине рейтинга – у них 53 и 54 места соответственно. Латвийская авиакомпания airBaltic оказалась на 70-й строчке.