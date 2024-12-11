Крупнейшую авиакомпанию Бельгии Brussels Airlines признали лучшей авиакомпаний мира в 2024 году, тогда как худшим стал национальный перевозчик Туниса Tunisair, пишет Униан.
Названы лучшие и худшие авиакомпании мира в 2024 году: где оказались Wizz Air и Ryanair
Об этом свидетельствуют данные свежего рейтинга от сервиса AirHelp, оценившего услуги 109 авиакомпаний со всего мира. Основу рейтинга составило отношение этих авиаперевозчиков к клиентам, в том числе скорость реагирования на жалобы, выплата компенсаций и удовлетворенность пассажиров.
Для сравнения, лидер рейтинга получил общую оценку 8,12 баллов из 10, а авиаперевозчик, занявший последнее место – 3,63 балла.
ТОП-10 лучших авикомпаний мира в 2024 году
- Brussels Airlines (Бельгия)
- Qatar Airways (Катар)
- United Airlines (США)
- American Airlines (США)
- Play (Исландия)
- Austrian Airlines (Австрия)
- LOT Polish Airlines (Польша)
- Air Arabia (ОАЭ)
- Widerøe (Норвегия)
- Air Serbia (Сербия)
ТОП-10 худших авикомпаний мира в 2024 году
- Tunisair (Тунис)
- Buzz (Польша)
- Nouvelair (Тунис)
- Bulgaria Air (Болгария)
- El Al Israel Airlines (Израиль)
- Pegasus Airlines (Турция)
- IndiGo (Индия)
- TAROM (Румыния)
- Air Mauritius (Маврикий)
- SKY express (Греция)
Тем временем, топовые европейские лоукостеры Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) оказались в середине рейтинга – у них 53 и 54 места соответственно. Латвийская авиакомпания airBaltic оказалась на 70-й строчке.