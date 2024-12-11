На Евровидении-2025 ввели новые жесткие правила: каких изменений ожидать​

Будут строго следить за тем, чтобы никто не нарушал местные законы и не проявлял никаких политических взглядов. Кроме того, участники и представители СМИ должны будут придерживаться указаний по ответственному общению и поведению.

Но это еще не все. Организаторы ввели новые правила, чтобы облегчить пребывание на конкурсе непосредственно самих участников. Отныне для артистов будут отводиться специальные зоны, где вообще не будет камер и СМИ. Участникам разрешат проводить больше закрытых репетиций, чтобы те не отвлекались и сосредоточились на выступлении.

Кроме того, сами репетиции будут проходить по оптимизированному графику. Это делается для того, чтобы у представителей разных стран была возможность больше отдохнуть и подробнее ознакомиться с городом-хозяином Евровидения. Также на конкурсе появится менеджер по благосостоянию, который будет отвечать за контакт артистов с персоналом.

«Мы объединены музыкой - и каждый обязан обеспечить, чтобы конкурс оставался событием, который способствует единству, разнообразию и инклюзии. Изменения, которые мы вводим, создадут лучший опыт для участников, персонала и аудитории», - комментирует директор шоу Мартин Грин.

Отметим, новые правила ввели после скандального Евровидения-2024. Тогда представителя Нидерландов дисквалифицировали прямо перед финалом. Произошло это из-за неприятного инцидента. Журналистка хотела снять музыканта на видео, но он отказал, однако она ослушалась, из-за чего тот замахнулся на нее рукой. Кроме того, некоторые участники и приглашенные артисты нарушили одно из главных правил Евровидения и демонстрировали свои политические взгляды.

Йост Кляйн. Фото: Tobias Schwarz