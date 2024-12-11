59-летняя Элизабет Херли показала роскошную фигуру в платье с декольте

«Счастливого воскресенья», – написала Херли.

Актриса позировала в комнате на диване в положении полулежа. Она надела черное облегающее платье с глубоким декольте. Акцент сделала с помощью кулона в форме ромба на тонкой цепочке.

Херли продемонстрировала макияж с акцентом на глаза, на губы нанесла розовую помаду холодного оттенка.

Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.