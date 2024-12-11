Меган Фокс и Machine Gun Kelly, от которого она ждет ребенка, расстались​

Расставание произошло на День благодарения, который Меган и Колсон проводили на курорте в Колорадо. Инсайдеры говорят, что Меган нашла что-то в телефоне Колсона, что ее очень расстроило и из-за чего она тут же решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. С тех пор они не разговаривали.

По словам источников, терпение Меган уже давно было на исходе. «Она решила со всем этим покончить. Когда она забеременела, он думал, что это значит, что теперь она останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. Она уже бросала его раньше, но на этот раз, похоже, окончательно. Друзья поддерживают ее всем сердцем, и за последние несколько лет они стали по-настоящему его не любить», - рассказывает инсайдер.

Как он отмечает, актриса готова воспитывать ребенка одна. «Сейчас самое важное в жизни Меган - это ее будущий ребенок, и воспитывать его в одиночку для нее не проблема».