Меган Фокс и Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, расстались - вскоре после того, как объявили, что у них будет ребенок. Об этом сообщает таблоид TMZ, официальные представители пары информацию пока не комментировали.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly, от которого она ждет ребенка, расстались
Расставание произошло на День благодарения, который Меган и Колсон проводили на курорте в Колорадо. Инсайдеры говорят, что Меган нашла что-то в телефоне Колсона, что ее очень расстроило и из-за чего она тут же решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. С тех пор они не разговаривали.
По словам источников, терпение Меган уже давно было на исходе. «Она решила со всем этим покончить. Когда она забеременела, он думал, что это значит, что теперь она останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. Она уже бросала его раньше, но на этот раз, похоже, окончательно. Друзья поддерживают ее всем сердцем, и за последние несколько лет они стали по-настоящему его не любить», - рассказывает инсайдер.
Как он отмечает, актриса готова воспитывать ребенка одна. «Сейчас самое важное в жизни Меган - это ее будущий ребенок, и воспитывать его в одиночку для нее не проблема».
Меган, по словам инсайдеров, устала от их «школьных» отношений. «Это как бесконечные школьные отношения. Недели и месяцы все было хорошо, но когда они ссорятся, это все или ничего. Она убеждена, что Колсон изменяет или изменил ей. Он переписывался с кучей девушек, и даже если это не привело к физической измене, то в ее глазах это эмоциональная измена».
Ранее у них были проблемы из-за зависимостей музыканта. Пара уже несколько раз сходилась и расходилась. Они начали встречаться в 2020 году, познакомившись на съемках фильма. Ради Колсона Фокс ушла от мужа, который тяжело это переживал и пытался вернуть ее. Спустя два года Меган и Колсон объявили о помолвке, но вскоре после этого расстались - чтобы затем воссоединиться.
Расставание произошло всего через две недели после того, как Меган публично объявила о том, что беременна от Колсона. На тот момент она была уже на четвертом-пятом месяце - ожидается, что она родит в марте. Для пары это первый общий ребенок: у 38-летней Меган есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина - им 11, 9 и 7 лет, у 34-летнего Колсона - 15-летняя дочь от бывшей девушки.