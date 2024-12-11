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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто сфотографировался на Ратушной площади во второе воскресенье Адвента

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Фото статьи
Фото: Tristan Taal

В фотобудке на Ратушной площади Таллинна все желающие могут сделать снимки. Смотрите в галерее, кто позировал на праздничном фоне во второе воскресенье Адвента!

На рождественской ярмарке в Старом городе Таллинна есть прекрасная фотобудка, где каждый желающий может попозировать перед камерой со своими близкими или друзьями.

В центре рождественской ярмарки на Ратушной площади в этом году возвышается пушистая елка высотой около 16 метров, доставленная в столицу из Саку. Рождественская ель украшена тысячами огоньков, сияние которых создает волшебную атмосферу.

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