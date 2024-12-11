В фотобудке на Ратушной площади Таллинна все желающие могут сделать снимки. Смотрите в галерее, кто позировал на праздничном фоне во второе воскресенье Адвента!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто сфотографировался на Ратушной площади во второе воскресенье Адвента
На рождественской ярмарке в Старом городе Таллинна есть прекрасная фотобудка, где каждый желающий может попозировать перед камерой со своими близкими или друзьями.
В центре рождественской ярмарки на Ратушной площади в этом году возвышается пушистая елка высотой около 16 метров, доставленная в столицу из Саку. Рождественская ель украшена тысячами огоньков, сияние которых создает волшебную атмосферу.