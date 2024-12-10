Два жителя Эстонии, решившие переплыть Атлантический океан на лодке, делятся впечатлениями от первого дня

Март Кууск и Ханнес Хансо - первые жители Эстонии, которые отправились пересекать Атлантический океан на двухместной лодке. В начале декабря они прибыли на Канарские острова, где перед отправлением в последний раз привели лодку в порядок. Лодка называется Kena Reina, и цель путешествия - добраться до Барбадоса, преодолев 5000 километров.

На странице в Facebook Uhhuduur во вторник вечером был опубликован обзор первого дня, проведенного в океане.

«Через Атлантику. Гребем! 10.12.2024 (первый день в океане) Рано утром наблюдатели заметили небольшую аномалию в движении гребцов. Но ничего страшного, после выхода из тени острова они поймали более сильный ветер и течение, что сначала вызвало некоторое замешательство. Теперь они движутся в нужном направлении», - говорится в посте на Facebook.

В 12:53 от Марта пришло следующее сообщение: «В тени острова безветренно. Курс на Барбадос 260°. Скорость 1,5-2 узла. Ветер стал сильнее 15 м/с, волн не было, темно как... Включили автопилот, держать курс было невозможно. Пошли, куда Бог вел. Качало так, что пришлось кормить рыбу. Всем, что было внутри. Ноль минут сна».

«Ханнес спит спокойно. Теперь снова перерыв на рвоту, но ветер 12-15 м/с. Автопилот держит курс 227°, волна 3-4 м, скорость 2,5-4 узла без гребли. Море бурное. До Барбадоса 2568 миль. Кажется, что все спокойно, но это совсем не так», - говорит Март.