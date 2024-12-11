ВИДЕО «Хочется убежать подальше!» Караоке-бар в центре Таллинна принял решение, которое не всем прохожим по душе

В своем письме Олег рассказал, что во время прогулки по центру города его смутил шум - громкое и несуразное пение, доносящееся из колонок караоке-бара у Вируских ворот.

«Это "пение", хотя я бы даже сказал завывание, мешает наслаждаться приятной прогулкой. Праздничное настроение быстро сменяется отвращением, и хочется лишь поскорее убежать подальше, чтобы не слышать этих воплей», - жалуется наш читатель, задаваясь вопросом, не нарушает ли это общественный порядок.