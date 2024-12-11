В редакцию Limon.ee обратился встревоженный житель Таллинна Олег. По его словам, музыка и пение, доносящиеся из уличных колонок местного караоке-бара, настолько громкие, что находиться на ближайшей улице становится некомфортно. Мы решили разобраться, так ли это на самом деле. Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ «Хочется убежать подальше!» Караоке-бар в центре Таллинна принял решение, которое не всем прохожим по душе
В своем письме Олег рассказал, что во время прогулки по центру города его смутил шум - громкое и несуразное пение, доносящееся из колонок караоке-бара у Вируских ворот.